التواتي لـ«بوابة إفريقيا»: على البرلمان تأجيل إقرار مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 October, 2022

دعا عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، مجلس النواب إلى تأجيل إقرار مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا إلى ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأشار التواتي في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إلى أن مشروع الدستور قد نص صراحة على إنشاء محكمة دستورية مستقلة وحدد قواعد إنشائها، قائلا، “على مجلس النواب التحلي بروح المسؤولية ووضع حالة التشظي والانقسام السياسي التي انعكست على السلطة التنفيذية نصب عينيه”.

وحذر التواتي، من خطورة السير في إقرار مشروع القانون ما قد يؤدي إلى انقسام السلطة القضائية، منوها بأن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا تقوم بنظر الطعون الدستورية.

يشار إلى أن مجلس النواب ناقش في جلسته الرسمية أمس الأربعاء، مشروع قانون المحكمة الدستورية، وبعد مداولة ومناقشة مواد مشروع القانون، صوت المجلس بأغلبية الحاضرين بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العُليا، وإدارة القانون، لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون ومدى ملائمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.