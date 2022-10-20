عون يبحث عودة شركات الفلبين للعمل في قطاع النفط والغاز

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون مع القائم بالأعمال الفلبيني لدى ليبيا ألآن جابريولا، اليوم الخميس، لمناقشة التعاون مع شركات الفلبين وعودتها إلى العمل في قطاع النفط والغاز.

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم إن الاجتماع شمل القائم بالأعمال الفلبيني ووفد مراق له، فيما ضم الجانب الليبي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة مصطفى عيسى، ومدير عام الجودة والسلامة عبدالناصر قنيدي، بجانب الموظفان بوزارة الخارجية عبد الحميد عبدالله المقرحي و اسماعيل عبد الهادي العربي.

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وتناول الطرفان مجالات التعاون مع الشركات الفلبينية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز وآفاق التعاون؛ فيما قدم عون نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين فى إطار القوانين النافذة فى الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز.

جانب من لقاء الوفد الفلبيني بمقر وزارة النفط والغاز. (وزارة النفط والغاز)

جانب من لقاء الوفد الفلبيني بمقر وزارة النفط والغاز. (وزارة النفط والغاز)