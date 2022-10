ضابط أمريكي إستعان به السراج: الحكومة الليبية غير فعالة وجيشهم في الأساس مجموعة رثة من الميليشيات المسلحة

ليبيا- أكد تقرير استقصائي استعانة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بخبرات عسكرية أميركية مرتبطة بمحاولة سابقة لقتل العقيد الراحل القذافي.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ستارز آند ستبرايس” الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى توسع عمل مجموعة “جونز” العسكرية الدولية الأميركية في خارج الولايات المتحدة مؤكدًا قيام مؤسسها الجنرال المتقاعد”جيمس جونز” إلى جانب نظيره “تشارلز والد” بتوفير هذه الخبرات.

وأضاف التقرير: إن العام 2019 شهد تقديم “جونز” و”والد” إلى جانب الجنرالين المتقاعدين “مايكل باربيرو” و”دوغلاس لوت” بطلب للحصول على الموافقة من الولايات المتحدة لتقديم المشورة العسكرية للسراج وسلطاته بشأن نزع سلاح مقاتلي الميليشيات المسلحة وإعادة إدماجهم

ووفقًا لعقيد متقاعد تقدم بطلب للحصول على موافقة حكومية للعمل مع المجموعة في ليبيا، فإنه توقع أن يكسب 10 آلاف دولار شهريًا. مبينًا أن هذا الضابط الكبير وفر خدمات استخباراتية دفاعية إستراتيجية بشأن الملف الليبي خلال عمله في وكالة استخبارات الدفاع لمدة 4 أعوام.

وكشف التقرير عن تورط “والد” عندما كان عقيدا بالقوات الجوية في التخطيط لغارات جوية أميركية على ليبيا في العام 1986 بهدف قتل العقيد الراحل القذافي، ناقلًا عن كتابته في طلب الحصول على الموافقة: “الحكومة الليبية غير فعالة وجيشهم غير فعال، وهو في الأساس مجموعة رثة من الميليشيات المسلحة”.

ونقل التقرير عن “جونز” قوله: إن مجموعته توقفت عن العمل في ليبيا في وقت لاحق بناء على طلب ورد من الخارجية الأميركية بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد في وقت رفض فيه “باربيرو” و”لوت” أية طلبات للتصريح بشأن هذا الأمر.

ترجمة المرصد – خاص

