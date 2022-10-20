بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصةً على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت ، بني وليد وأبونجيم والمناطق المجاورة لها مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20-26)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة على الحمادة وسبها والمناطق المجاورة لها تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً على الواحات والسرير .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-28)مْ.

مدينة طرابلس

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