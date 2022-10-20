لملوم: نسبة البلاغات من أسر المهاجرين المفقودين بليبيا تزايدت عن الأعوام الماضية

أكد رئيس «مؤسسة بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، أن ارتفاع نسبة البلاغات التي تتلقاها المنظمات الحقوقية من أسر مهاجرين فقدوا الاتصال معهم عند وصولهم إلى ليبيا، مقارنةً بالأعوام الماضية.

وقال لملوم، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “وقوع هؤلاء المفقودين كضحايا لمافيا الاتجار بالبشر، للاعتماد على تشكيلات مسلحة منخرطة في تهريب البشر، وبالتالي يتم التغاضي عن قيادات تلك التشكيلات وعن حلفائهم أيضاً”.

وأضاف “يتم الاكتفاء بالقبض على صغار المهربين في نطاق سيطرة كل حكومة، وبالتالي يشعر الكبار بضمان الهروب من العقاب فتزداد وحشيتهم”.

يشار إلى أن 15 مهاجرا قتلوا إثر نزاع بين مجموعتين لتهريب البشر في صبراتة، وذلك عندما أطلقت إحداهما النار على تنك وقود القارب الذي كان يقلّهم، ما أدى إلى تفحمهم، ولا تزال النيابة العامة تحقق في الجريمة.