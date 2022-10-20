سفير ألمانيا: الاستقرار الاقتصادي مفاتيح أساسية لتحقيق السلام

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا مِخائيل اونماخت أن الاستقرار الاقتصادي والاستثمار مفاتيح أساسية في طريق السلام والاستقرار.

وأعرب سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” عن سعادته بحضور معرض ليبيا للإنشاءات في طرابلس، مشاركة مميزة لأكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، وحضور ملفت لوكلاء الشركات الألمانية.

وافتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة معرض ليبيا الخامس للإنشاءات الذي أقيم في معرض طرابلس الدولي بمشاركة55 شركة محلية وأجنبية من دولة تركية ومصر وتونس متخصصة في مجالات الإنشاءات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن وزير الاقتصاد محمد الحويج شارك في افتتاح المعرض الذي يهدف إلى عودة المشاريع والإعمار في ليبيا.