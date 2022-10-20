عبد العزيز: مقتل القذافي استجابة من الله لدعوات من قتلوا ظلماً وعدواناً

أبدى عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومقدم البرامج حاليا في قناة التناصح محمود عبد العزيز، شماتته في ذكرى وفاة الراحل معمر القذافي، والذي يوافق اليوم 20 أكتوبر.

وقال عبد العزيز، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مقتل القذافي استجابة من الله لدعوات من قتلوا ظلماً وعدوانا”، بحسب زعمه.

وأضاف “20 أكتوبر 2011، يوم استجاب الله فيه لدعوات الآلاف الذين قتلوا ظلماً وعدوانًا دون محاكمات وأخفيت جثثهم إلى يومنا هذا، كما تدين تدان، بس يا مؤمن”، على حد ادعائه.