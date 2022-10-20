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الزنتوتي: الغرب وأمريكا وروسيا يتسابقون لتسليم تركيا إدارة الملف الليبي لصالحهم

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عبدالمجيد الزنتوتي، عضو المؤتمر الوطني السابق، أن، 4 دول كبرى والإتحاد الأوروبي يتسابقوا لتسليم الملف الليبي برمته لتركيا لإدارته لهم جميعًا.

وقال الزنتوتي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه من “الواضح أن أمريكا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وباقي الإتحاد الأوروبي يتسابقوا لتسليم الملف الليبي برمته لتركيا لإدارته لصالحهم ولصالحها”.

وتابع؛ “يعني تقاسم بطرق مدروسة (كل قدير وقدره) لأنهم لم يجدو حل أخر لعناد الأطراف الليبية”.

وختم موضحًا أنه “لا يزال اختلاف وجهات النظر بين تركيا ومصر على الشأن الليبي المعقد”.

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صحيفة الساعة 24

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