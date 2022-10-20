وزير النفط يبحث مع دبلوماسي فلبيني عودة الشركات للعمل في ليبيا

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع القائم بالأعمال الفلبيني لدى دولة ليبيا ألآن جابريولا مجالات التعاون مع الشركات الفلبينية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز في ليبيا وآفاق التعاون.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن الوزير قدم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة نبذة عن آليات التعاون المشترك بين ليبيا والفلبين فى إطار القوانين النافذة فى الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز.

وشارك في اللقاء مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية مصطفي عبدالله بن عيسى ومدير عام الجودة والصحة والسلامة والبيئة عبد الناصر الأمين قنيدي بوزارة النفط والغاز ومن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطني عبد الحميد عبدالله المقرحي و اسماعيل عبد الهادي العربي.