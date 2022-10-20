اللجنة التسييرية لبرنامج «بلديتي» تستعرض إنجازات المرحلة الأولى في 24 بلدية

استعرضت اللجنة التسييرية لبرنامج «بلديتي» خلال اجتماعها الخامس، إنجازات المرحلة الأولى للمشروع الذي استهدف 24 بلدية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة وعرض الوضع الراهن للمرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف 14 بلدية بالمنطقة الجنوبية، بحسب وزارة الحكم المحلي.

وشارك في الاجتماع الخامس للجنة التسييرية لبرنامج «بلديتي» ممثلين عن رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزارتي الحكم المحلي والتخطيط والشركاء الدوليين الممثلين في السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

– افتتاح المرحلة الثانية من برنامج «بلديتي» لتنمية الجنوب

– بإشراف «يونيسف».. 5 مدن مستهدفة في مشروع «بلديتي»

مخرجات اجتماع اللجنة التسييرية

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة الاستمرار في عمليات الدعم والشراكة التي تهدف إلى تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في البلديات بشكل فعال وكذلك العمل على رفع مستوى الخدمات الأساسية في البلديات المستهدفة بالبرنامج.

وبرنامج «بلديتي» هو مشروع للإنعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا يموله صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ في أفريقيا وشارك في إدارته إلى جانب الحكومة الليبية عدد من الوكالات الأممية.

الاجتماع الخامس للجنة التسييرية لبرنامج «بلديتي»، الخميس 20 أكتوبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)

الاجتماع الخامس للجنة التسييرية لبرنامج «بلديتي»، الخميس 20 أكتوبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)

الاجتماع الخامس للجنة التسييرية لبرنامج «بلديتي»، الخميس 20 أكتوبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)