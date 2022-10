أهرام أون لاين: مخاوف من تحول ليبيا لساحة صراع بالوكالة بين الغرب وروسيا

ليبيا – نبه تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية لمخاوف من تحول ليبيا إلى ساحة صراع بالوكالة بين الغرب وروسيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالسياق الليبي صحيفة المرصد، لمح لإمكانية قيام موسكو باستخدام وجودها حول البحر الأبيض المتوسط في ليبيا، لإرسال رسائل هجومية إلى الغرب من الحدود الجنوبية والشرقية لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأضاف التقرير: إن هذا الأمر بالمجمل قد يؤدي إلى تحول ليبيا لساحة صراع بالوكالة بين الغرب وروسيا.

ترجمة المرصد – خاص

