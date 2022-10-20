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“تستهدف بناء ليبيا”.. الرميح يعلن موافقته على القاعدة الدستورية لمؤتمر المسار الدستوري

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

أعلن المستشار القانوني والباحث الأكاديمي رمزي الرميح في إقرار خاص بالقانونيين وأعضاء السلك القضائي، تحصلت عليه بوابة السبق الإخبارية، قبوله وموافقته على القاعدة الدستورية الصادرة عن مؤتمر المسار الدستوري المنعقد بفندق  كورنثيا بالعاصمة طرابلس بتاريخ 3 أغسطس 2022م.

الرميح، أكد المضي بكل عزم لتنفيذ كافة البنود الواردة بتلك القاعدة الدستورية الهادفة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت وصولا لبناء ليبيا، دولة الحرية والعدالة والقانون والازدهار.

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منصة السبق الإعلامية

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