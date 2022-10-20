الحبري: تعديل سعر الصرف سيخفف عن المواطن ويضغط على الحكومة لترشيد الإنفاق

أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، أنه تم تسليم الصديق الكبير مذكرة مفصلة وسرية للغاية ولم يصل منه أي رد رسمي، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على سعر صرف الدينار لارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال الحبري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن سعر الصرف: “تعديل سعر الصرف سيخفف على المواطن ويضغط على الحكومة لترشيد الإنفاق، وقد قررنا اللجوء إلى القضاء ضد الصديق الكبير لتجاهله قرارات المجلس بشأن أسعار الصرف ونحمله المسؤولية الكاملة”.

وأضاف “90% من القرارات القانونية مغيبة من مهام المصرف المركزي و10% حاضرة، والمصرف المركزي يجب ألا يكون بيد رجل واحد ولا يجب قبول سياسته، فالمصرف لا يقوم بمهامه الرقابية الأولى على سلامة المراكز المالية، كما أنه لا يقوم بمهامه في ضبط احتكار إصدار النقود لتحقيق استقرار الأسعار”.

وتابع “سنلجأ للقضاء إذا لم تعمل كافة الإدارات في المصرف المركزي، بقرار تعديل سعر الصرف، فالقرار اقتصادي عادل، وقدمنّا المقترح للصديق الكبير، وقُوبل بالتجاهل”.

واستطرد “تحديد سعر الصرف من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي، وعلى الصديق الكبير احترام القرار والعمل به، وتعديل سعر الصرف أحد الحلول، بعد حالة التضخم الركودي التي تولّدت من الحرب الروسية الأوكرانية”.