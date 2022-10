المركز العربي: سياسة تركيا التوسعية في ليبيا تحول دون تطبيع علاقاتها مع مصر

ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على أسباب فشل تركيا في تطبيع علاقاتها مع مصر رغم عدد من التحسينات الملحوظة المتحققة في هذا الملف في الآونة الأخيرة.

التقرير الذي نشرته مؤسسة أبحاث “المركز العربي في واشنطن دي سي” بالولايات المتحدة وتابعته وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أكد أن سياسة أنقرة التوسعية في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل السبب الرئيس الحائل دون تطبيع العلاقات التركية المصرية.

وبين التقرير أن القاهرة ترى في هذا التوسع تهديدا لنفوذها ودورها الإقليمي، في وقت تمتد فيه مساحة الاختلاف لتشمل الدعم المصري لشرعية القيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الاستقرار، في مقابل دعم الأتراك لسلطات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

ترجمة المرصد – خاص

