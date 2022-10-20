ليبيا الان

الصغير: لقاء المستشار صالح والمشري يأتي في إطار التشاور حول المناصب السيادية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم في المغرب يأتي في إطار التشاور والوصول إلى توافق حول ملف المناصب السيادية.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية أن هناك رغبة جادة من الطرفين للوصول إلى اتفاق، خاصة أن بعض المناصب حاليًا لا تتبع مجلس النواب ولا تأخذ التعليمات منه.

وسمى عضو مجلس النواب المناصب التي سيتم التشاور عليها وهي ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، ومصرف ليبيا المركزي، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد.

وأتبع الصغيرهذا اللقاء من الممكن أن يكون الأخير للوصول إلى توافق على هذه المناصب، وربما سيكون هناك اتفاق آخر حول المسار الدستوري في مشروع الدستور أو قاعدة دستورية“.

الوسوم

المغرب الهادي الصغير ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك