الصغير: لقاء المستشار صالح والمشري يأتي في إطار التشاور حول المناصب السيادية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم في المغرب يأتي في إطار التشاور والوصول إلى توافق حول ملف المناصب السيادية.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية أن هناك رغبة جادة من الطرفين للوصول إلى اتفاق، خاصة أن بعض المناصب حاليًا لا تتبع مجلس النواب ولا تأخذ التعليمات منه.

وسمى عضو مجلس النواب المناصب التي سيتم التشاور عليها وهي ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، ومصرف ليبيا المركزي، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد.

وأتبع الصغير ” هذا اللقاء من الممكن أن يكون الأخير للوصول إلى توافق على هذه المناصب، وربما سيكون هناك اتفاق آخر حول المسار الدستوري في مشروع الدستور أو قاعدة دستورية“.