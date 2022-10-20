الدبيبة: التعليم والعلاج مجانا لأولاد الليبيات المتزوجات بأجانب 

أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، قرارًا حمل رقم (902) لعام 2022، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.

وجاء في نص القرار -اطلعت عليه الساعة24- أنه “يتمتع أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنين الليبيين من مجانية العلاج والتعليم في الداخل، والقبول في المدارس الليبية بالخارج وغيرها من الحقوق الخاصة بالمواطنين الليبيين”.

وتابع القرار؛ أنه ” يعفى أولاد المواطنات الليبيات من غير الليبيين من شرط الحصول على التأشيرة عند قدومهم إلى الدولة الليبي، كما يعفى أزواج المواطنات الليبيات الأجانب من شرط الحصول على التأشيرة قبل السفر ويقتصر على تأشيرة الدخول عند الوصول. كما تلتزم السفارات والقنصليات الليبية بالخارج بتقديم كافة الخدمات لهم أسوة بالمواطنين الليبيين”.