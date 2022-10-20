المنقوش: النساء يواجهن تحديات لممارسة حقوقهن السياسية والانتخابية

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أن النساء يواجهن تحديات متعددة عندما يسعين إلى ممارسة حقوقهن الاجتماعية والسياسية والانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي دولي لوزيرات الخارجية النساء لرفض العنف ضد المرأة على خلفية ما حدث في الآونة الأخيرة مع الإيرانية “مهسا أميني” وزيرة خارجية كندا “ميلاني جولي”.

وشددت المنقوش على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية خاصة أثناء الأزمات والنزاعات وتمكين جهودها الرامية إلى حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة في بلادهن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وبينت المنقوش أن أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وهي مرفوضة تماما، ويؤثر هذا الأمر سلباً على رفاه المرأة بشكل عام، ويحول دون مشاركة النساء بشكل كامل في المجتمع.

وشارك في الاجتماع وزيرات خارجية دول كندا وألمانيا ليتوانيا وألبانيا والنرويج وفرنسا وايسلندا ونيوزيلندا وكوسوفو.