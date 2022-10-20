الزنتوتي: المجتمع الدولي “يتسابق” لتسليم الملف الليبي إلى تركيا

الوطن|رصد

قال عضو المؤتمر الوطني السابق، عبد المجيد الزنتوتي، إنّ المجتمع الدولي “يتسابق” لتسليم الملف الليبي إلى تركيا لإدارته لصالحهم وصالحها، وفق قوله.

وجاء في منشور للزنتوني: “من الواضح أن أمريكا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وباقي الاتحاد الأوروبي يتسابقون لتسليم الملف الليبي برمته لتركيا لإدارته لصالحهم ولصالحها، يعني تقاسم بطرق مدروسة (كل قدير وقدره)”.

وتابع: “لأنهم لم يجدوا حلا آخر لعناد الأطراف الليبية ولا تزال اختلاف وجهات النظر بين تركيا ومصر على الشأن الليبي المعقد”.