رؤساء لجان برلمانية يبحثون مع سفيرة بريطانيا توحيد السلطة التنفيذية

بحث رؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولين هورندال” ملف توحيد السلطة التنفيذية ودعوة الشركات في بريطانيا للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء الذي عقد في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء بحث دور بريطانيا في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على أمن واستقرار بريطانيا والقارة الأوروبية.

وأكد رؤساء اللجان خلال الاجتماع على وفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات المناطة به لإجراء الانتخابات وشددوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ووضع آلية توزيع عادلة وشفافة لموارد البلاد، كما أكدوا على رفضهم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وشارك في اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش.