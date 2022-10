ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن وفدًا من المجلس برئاسة خالد المشري سيلتقي الخميس مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد المرافق له في المغرب.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أشار إلى أن اللقاء سيناقش تسمية المناصب السيادية السبعة حسب الاتفاق السياسي.

