«عون» يناقش مع القائم بالأعمال الفلبيني تعزيز التعاون في قطاع النفط

استقبل محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة عبدالحميد الدبيبة، القائم بالأعمال الفلبيني لدى دولة ليبيا آلان جابريولا والوفد المرافق له، بديوان الوزارة.

جاء ذلك بحضور مصطفي عبدالله بن عيسى مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية وعبد الناصر الأمين قنيدي مدير عام الجودة والصحة والسلامة والبيئة بوزارة النفط والغاز وعبد الحميد عبدالله المقرحي وإسماعيل عبد الهادي العربي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

وتباحث الطرفان مجالات التعاون مع الشركات الفلبينية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز وآفاق التعاون.

وفي الختام قدّم عون، نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين فى إطار القوانين النافذة فى الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز.