مؤسسة النفط: تنفيذ مشاريع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بحوضي غدامس وسرت

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز انتهت من تنفيذ مشاريع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في الامتيازين (م ن 216 أ) و (م ن 216ب) بحوض غدامس والامتيازين 16، 17 بحوض سرت بمساحة إجمالية تقدر بـ 3560 كم مربع.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن الفرقة رقم AG-03 التابعة للشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي تمكنت من إنجاز مشروع المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد الذي يغطي مساحة 2873 كم مربع في الامتيازين (م ن 216 أ) و (ن م 216 ب).

كما نفذت الفرقة رقم AG-02 التابعة لنفس الشركة أعمال مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بالامتيازين 16، 17 مساحته 687 كم مربع.

وأكدت شركة سرت أنه جرى استكمال هذه المشاريع حسب لجدول الزمني المخطط لها دون تسجيل أي حوادث.