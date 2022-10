ميليتري أفريكا: تعاون ليبيا مع مسؤول روسي رفيع مرتقب بـ الإنتربول ضرورة

ليبيا – شدد تقرير تحليلي لموقع أخبار الدفاع النيجيري الناطق بالإنجليزية “ميليتري أفريكا” على أهمية تعاون ليبيا مع “منظمة الشرطة الجنائية الدولية” “الإنتربول”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد، أشار إلى أن أحد الشواغل الأمنية الرئيسية في ليبيا حتى الآن هو الافتقار إلى مراقبة الحدود، فيظل تحول البلاد إلى وجهة رئيسية لتدفقات الهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن ليبيا تشارك عبر الوزراء والمسؤوليين الأمنيين في حكومة تصريف الأعمال بنشاط في أنشطة تحت رعاية “الإنتربول”، بالتزامن مع استقرار نسبي للأوضاع مكن أجهزة الأمن الليبية من تكثيف اتصالاتها الدولية لتعزيز الحالة الأمنية.

ونبه التقرير للقيمة العملية المهمة لتعاون ليبيا مع المنظمات المختصة والدول الأجنبية ذات الخبرة ومن بينها “الإنتربول” لمعالجة التهديدات المحتملة في الفضاء السيبراني الليبي، مشيرًا لأهمية التعاون الواعد الأوثق والمبني على تبادل المنفعة مع روسيا في إطار هذه المنظمة.

وتابع التقرير: إن هذا الجانب التعاوني مطلوب لتبادل الخبرات في مجالي مكافحة الجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية، في وقت يملك فيه “بيوتر غورودوف” المرشح الروسي لمنصب نائب رئيس “الإنتربول” تخصصًا مهنيًا في المجال الأول، فضلًا عن مواجهة التطرف.

وأضاف التقرير: إن تعايش ليبيا وشعبها منذ أكثر من عقد زمني مع أزمة تحتاج إلى حل صعب يتطلب توافر نوع من المساعدة الدولية يحتم عليها التوجه نحو اختيار مرشح مميز لشغل موقع نيابة رئاسة “الإنتربول” بهدف ضمان المستقبل المزدهر في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

