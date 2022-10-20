البرهان يصدر توجيهات للسفير السوداني في ليبيا

وجة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، السفير إبراهيم محمد أحمد إبراهيم، سفير السودان لدى ليبيا، بالعمل على تعزيز علاقات السودان مع ليبيا بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من آفاق التعاون مع البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وقال سفير السودان لدى ليبيا في تصريحات صحفية، “تلقيت توجيهات من رئيس مجلس السيادة فيما يلي مهامنا بسفارة السودان بليبيا”.

وأضاف: “تعهدنا بأن نكون على قدر المسؤولية، توطيدًا لعلاقات السودان مع ليبيا في كافة المجالات وخدمة الجاليات السودانية في ليبيا.