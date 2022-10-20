الحويج: لدينا خطة لتنويع الاقتصاد الوطني

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماعاً يوم أمس الأربعاء ضمّ وكلاء الوزارة للشؤون التجارية ، والاقتصادية ، والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة واللجنة المكلفة بإعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية.

بحسب بيانه، اطلع الحاضرين على عرض مرئي يوضح المراحل المنجزة بمشروع الخارطة الاستثمارية وخطة عمل اللجنة في استكمال المشروع، وكذلك آلية عمل المنظومة الالكترونية للخارطة الاستثمارية التي توفر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المعتمدة.

وأشاد الحويج بجهود اللجنة في اعداد المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية ومتابعتها لحصر الفرص الاستثمارية بكافة المناطق بالتنسيق مع البلديات و المراكز والهيئات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة بالخارطة، كما دعا رئيس وأعضاء اللجنة لاستكمال الزيارات بكافة المناطق ومتابعة حصر الفرص الاستثمارية مع البلديات الأخرى بأقرب وقت، مشدداً على ادراج طرق تجارة العبور المستهدفة بخطة الوزارة لتنويع الاقتصاد الوطني وربطها مع المناطق الخاصة والحرة بالخارطة الاستثمارية، مشيراً أن اعتماد المشاريع الاستثمارية سيتم وفق المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية، وفق قوله.