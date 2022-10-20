التعليم: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوطنية الموقتة موسى المقريف، قرارًا ينص بالسماح لطلبة الشهادة الثانوية، الراسبين في أكثر من 3 مواد دراسية بإجراء امتحان الدور الثاني.

ونص القرار رقم 1613 لسنة 2022، الذي نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة على فيسبوك، على عقد امتحان دور ثان لجميع طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الراسبين في الدور الأول، بمن فيهم الراسبين في أكثر من ثلاث مواد دراسية.

– اعتماد نتائج الثانوية بنسبة نجاح 59.56%

40 % من طلبة الشهادة الثانوية العامة راسبون

وفي 10 أكتوبر الجاري، اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي «2021-2022»، بنسبة نجاح 59.56%، ونسبة رسوب 40.44%.

وأدى 88 ألفا و950 طالبا وطالبة الامتحانات في القسم العلمي، نجح منهم 57 ألفا و580 طالبًا، بنسبة 64.73%، وبلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 40.30%، الذي ضم 23 ألفا و255 طالبا، منهم 9 آلاف و23 ناجحًا.