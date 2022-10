الحبري يستعرض مع السفيرة البريطانية تطوارت مشروع توحيد المصرف المركزي

ليبيا – استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف علي الحبري الأربعاء مع كارولين هورندال سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا آخر التطورات في مشروع توحيد المصرف المركزي والمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع.

الحبري ناقش خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة بنغازي الوضع الاقتصادي والمالي التي تواجهه البلاد في ظل التطورات الأخيرة محليًا ودوليًا، والحلول المقترحة لتحسين هذه الأوضاع، وتخفيف وطأتها السلبية قدر المستطاع، والتي من ضمنها قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

من جانبها، تحدثت السفيرة عن الجهود التي تقوم بها المملكة البريطانية مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والنمو في ليبيا.

