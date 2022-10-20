السريري: اجتماع مجلسي النواب والدولة هو لإيجاد حلول للانسداد الحاصل في السلطة التنفيذية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة فتح الله السريري أن اجتماع رئيسي الدولة والنواب اليوم يصب في إطار إيجاد حلول للانسداد الحاصل في السلطة التنفيذية والتشريعية والمناصب السيادية

وأضاف السريري في تصريحات صحفية “لا شك أن التواصل بين أصحاب القرار والمسؤولين عن الوضع الحاصل في البلاد يشهد تحركًا لافتًا بعد تعيين مبعوث جديد، ونأمل أن يكون ذلك في صالح البلاد“، مؤكدًا أن محاولة مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية من مجلس النواب، تشوبها عديد المغالطات وأبرزها أن الجسم المؤقت لا يمكنه الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة التي ستواجه بالطعن“.

وأتبع عضو مجلس الدولة “لا نعلم السبب وراء عدم ممارسة رئاسة الدولة (رئيس المجلس الرئاسي ونائباه ورئيس الحكومة) لمهامها وتجاهل هذه النقطة“، مضيفًا “الأولى على مجلس النواب، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي ألغيت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1982، لتكون دائرة مستقلة بالطعون الدستورية، فهذا أكثر نجاعة وأسهل في هذه المرحلة، لا إنشاء محكمة دستورية“.

وأشار السريري إلى أن المادة الـ12 من الأحكام الإضافية تقول إن أي تعديل يطرأ على مؤسسات الدولة، يجب التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة، وإنشاء محكمة دستورية يمس الاختصاصات التشريعية المشتركة بينهما، متسائلًا “كيف يكون مجلس الدولة شريكا في إعداد القوانين، ولا يحق له الطعن في قرار إنشائها؟” مؤكدًا أنه بهذه المخالفة تكون المحكمة الدستورية المزمع إنشاؤها غير دستورية“.