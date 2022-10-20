شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا 11 عاما من دون القذافي.. ومن دون قيادة

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على المراحل الانتقالية المتعاقبة التي شهدتها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي، قبل 11 عامًا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى «عيد التحرير».

ليبيا إلى أين؟

ويضع البرنامج المشاهدين أمام تسلسل زمني للأحداث والمواقف، التي يكون نهايتها سؤال: ليبيا إلى أين؟ ففي حين شهدت البلاد خلال حكم القذافي أزمات داخلية وخارجية، تقاذفتها المراحل الانتقالية التي تخللتها أعمال عنف لا تزال شرارتها مستمرة إلى الآن.

وأمام هذا المشهد السياسي والأمني المضطرب، تضرر الاقتصاد الوطني كثيرًا على وقع إغلاقات لحقول نفطية، وغلاء المعيشة وندرة السيولة، فضلاً عن انتشار مظاهر العمليات الخارجة عن القانون، والفساد ونهب المال العام.

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وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الموضوع مع كل من: المتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس أحمد الأطرش، والباحث السياسي إدريس احميد.

ومنذ العام 2012 يحتفل الليبيون كل عام بذكرى «عيد التحرير» بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة شعبية اندلعت على مدى أكثر من ثمانية أشهر.

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