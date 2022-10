مراقب التعليم ببلدية وادي البوانيس: مدراس البلدة تعاني من اكتظاظ شديد يعيق سير العملية التعليمية

ليبيا – قال مراقب التعليم ببلدية وادي البوانيس مصطفى قدورة إنّ مدراس البلدة تعاني من اكتظاظ شديد يعيق بشكل كبير سير العملية التعليمية.

قدورة أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن وزارة التعليم والحكومة لم تفيا بعهودهما المتعلقة بمعالجة أزمة المدراس في المنطقة، ما اضطرّ المراقبة إلى تسجيل الطلبة الجُدد في مناطق بعيدة جدًّا تبعد من البلدة نحو 20 كيلومترًا في ظلّ أزمتيْ الوقود والمواصلات.

