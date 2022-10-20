وال| فوز فيلم “أشرقت” بالترتيب الأول في مسابقة برنيتشي للأفلام الحربية

بنغازي 20 أكتوبر 2022 (وال) _ تحصل فيلم (أشرقت) للشابيين رياض الشهيبي و هيثم التواتي، على الترتيب الأول في مسابقة برنيتشي للأفلام الحربية، بينما تحصل فيلم (سقوط دولة الإرهاب) لإدريس محمد الزوي على الترتيب الثاني.

هذا و كان الترتيب الثالث من نصيب الشاب محمد بورحيل البوسيفي بفيلم (ذكريات لا تنسى)، بينما حظى العمل المشترك (الطريق الطويل) لأحمد عبد السلام، و سعيد الزوي، و علي عبد الحفيظ على الترتيب الرابع، و نال الشريط المصور (تضحية) لتوفيق الفرجاني على الترتيب الخامس.

الجدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى توثيق مرحلة القضاء على الإرهاب التي خاضتها القوات المسلحة والقوة المساندة، واشترطت على أن تكون المشاركة تحتوي على لقطات حيّة من المعارك في بنغازي أو درنة أو غيرها من تراب الوطن.

كما يمكن أن يتشارك أكثر من متسابق في إعداد العمل الواحد، ويجب أن يعبر الشريط القصير عن حكاية تعكس الحدث الذي تم توثيقه، والأخذ بعين الاعتبار أنه لم يسبق نشرها من قبل، ويمكن المشاركة بأكثر من عمل، وأن تتراوح مدة العرض من 5 إلى 20. (وال _ بنغازي) ه ش

تصوير: محمد فليفل

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