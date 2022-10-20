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غوقة: الأطراف الليبية لا حول لها ولا قوة وهي سبب الأزمة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبدالحفيظ غوقة، إن الجهة الوحيدة القادرة على إيجاد حل للأزمة الليبية، هي الأطراف الدولية المتداخلة في ليبيا.

ووصف غوقة في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، الأطراف الليبية بالعاجزة التي “لا حول لها ولا قوة”، والتي تقع رهينة لإرادة الخارج إقليميا ودوليا، مضيفاً أنه لا يمكن التعويل على اجتماعاتها، حيث إنها أصلا سبب الأزمة، ولا تريد الوصول إلى حل، وإلا لكانت اتفقت على القاعدة الدستورية والانتخابات.

وتابع: “لقد عمّقت هذه الأطراف الليبية من الانقسام وزادت الأزمة سوءا، والتعويل فقط على البعثة الأممية وعبدالله باثيلي الذي تحدّث عن مسار جديد لإنتاج سلطة تنفيذية جديدة والوصول للانتخابات”.

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الوطن الليبية

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