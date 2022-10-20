فيديو.. الرميح يدعو الليبيين إلى التوقيع على القاعدة الدستورية الصادرة عن مؤتمر المسار الدستوري

أقر المستشار رمزي الرميح، قبوله بالموافقة على القاعدة الدستورية الصادرة عن مؤتمر المسار الدستوري المنعقد بفندق كورينتيا بطرابلس بتاريخ 2022/8/3.

وأكد المستشار الرميح في مقطع مرئي، بأن التوقيع جاء إدراكًا منه لكل مسؤولياته الوطنية والقانونية تجاه الوطن، معلنًا قبوله بكل إرادة وتصميم بالقاعدة الدستورية الصادرة عن مؤتمر المسار الدستوري وتأكيده المضي بكل عزم لتنفيذ كافة البنود الواردة بتلك القاعدة الدستورية.

وأوضح الرميح أن بنود القاعدة تهدف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت وصولا لبناء ليبيا الحبيبة عى أساس الحرية والعدالة والقانون والازدهار، لافتًا إلى أن هذه القاعدة تتضمن على 190 مادة، اطلع عليها مادة مادة.

ولفت الرميح إلى أن هذه القاعدة نالت أكثر من 250 ألف توقيع للمواطنين والمواطنات الليبيين والليبيات عبر محررين عقود معتمدين، وعبر مقرات وفروع التجمع الوطني لعموم ليبيا.

وإشار الرميح إلى أن هذه القاعدة الدستورية سلمت وبشكل رسمي إلى المفوضية العليا للانتخابات، المجلس الأعلى للدولة وإلى مجلس النواب، وإلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.

ودعا الرميح الجميع ممن يريدون إنقاذ ليبيا إلى التوقيع ودعم هذه القاعدة الدستورية، حتى تحظى بإجماع محلي ينقل إلى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي ودول الخمس الكبار، حتى يعلمون أن هناك قاعدة دستورية، تحظى بشرعية كما حظيت الدعوة للانتخابات لتوقيعات 2.8 مليون ليبي.

وطالب كل الليبين بتبني ودعم والتوقيع على هذه القاعدة الدستورية للمساهمة في رفعها إلى المستوى المحلي ثم الإقليمي ثم الدولي ليعلم العالم أن هم الليبيين الآن هو إجراء انتخابات رئاسية برلمانية وفق قاعدة دستورية معتمدة.