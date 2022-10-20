الدبيبة يشرف على التمرين التعبوي «إعصار 1» بمشاركة 30 وحدة عسكرية

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، على التمرين التعبوي «إعصار 1» الذي ينفذه اللواء 53 مشاة مستقل، بحضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومته، وبمشاركة 30 وحدة عسكرية.

مشاركة الملحقيات العسكرية الإيطالية والتركية والسودانية

وحضر التمرين التعبوي الملحقيات العسكرية الإيطالية والتركية والسودانية، إلى جانب رؤساء الأركان التخصصية برئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة الدفاع وعدد من ضباط الجيش. واستمع الدبيبة إلى شروح تفصيلية حول التمرين من الفريق المختص، وأعطى الإذن للبدء بتمرين اليوم الأول.

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الدبيبة: «الجيش الليبي سيكون ولاؤه للوطن وليس لقبائل أو مدن أو أفراد»

وفي كلمة له للمشاركين، شدد الدبيبة على أن «الجيش الليبي سيكون دومًا ولاؤه للوطن وليس لقبائل أو مدن أو أفراد»، مؤكدا «افتخاره بهذا التمرين التعبوي الذي لم يُنفذ منذ 2007، والذي تميز بالإعداد له وتنفيذه على الأسس والقواعدة الصحيحة المعمول بها وبكفاءة عالية المستوى».

عقب ذلك، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية جتماعًا موسعا ضم كافة القيادات العسكرية المشاركة في التمرين، لمناقشة «عدد من الموضوعات العسكرية المهمة».

الدبيبة يشهد التمرين التعبوي «إعصار 1»، الخميس 20 أكتوبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

الدبيبة يشهد التمرين التعبوي «إعصار 1»، الخميس 20 أكتوبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

الدبيبة يشهد التمرين التعبوي «إعصار 1»، الخميس 20 أكتوبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

الدبيبة يشهد التمرين التعبوي «إعصار 1»، الخميس 20 أكتوبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من فاعليات التمرين التعبوي «إعصار 1»، الخميس 20 أكتوبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

جانب من فاعليات التمرين التعبوي «إعصار 1»، الخميس 20 أكتوبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)

الدبيبة يشهد التمرين التعبوي «إعصار 1»، الخميس 20 أكتوبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)