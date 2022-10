ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية محمد الحنيش إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يلقَ قبولاً من معظم النواب.

الحنيش أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أنه تمّ الاتفاق على إحالة المشروع إلى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء والإدارة العامة للقانون للدراسة أو إبداء الرأي.

