أقر المستشار رمزي الرميح، قبوله الموافقة على القاعدة الدستورية الصادرة عن مؤتمر المسار الدستوري المنعقد بفندق كورينتيا بطرابلس بتاريخ 2022/8/3.

وأكد المستشار الرميح في مقطع مرئي، أن التوقيع جاء إدراكًا منه لكل مسؤولياته الوطنية والقانونية تجاه الوطن، معلنًا قبوله بكل إرادة وتصميم بالقاعدة الدستورية الصادرة عن مؤتمر المسار الدستوري وتأكيده المضي بكل عزم لتنفيذ كافة البنود الواردة بتلك القاعدة الدستورية.

وأوضح الرميح أن بنود القاعدة تهدف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت وصولا لبناء ليبيا الحبيبة عى أساس الحرية والعدالة والقانون والازدهار.

فيديو.. الرميح يوقع على قبوله القاعدة الدستورية الصادرة عن مؤتمر المسار الدستوري