العقيلي: ثورة فبراير القيّمة مثل بقية الثورات تحتاج إلى وقت

قالت عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق انتصار العقيلي، إن الشعوب باقية والأنظمة ترحل وسقوط النظام السابق كان أحد اهداف ثورة فبراير الرئيسة، رغم أن التغيير الذي حدث بعد فبراير بطيء ولا يتسم بالسرعة وهذه طبيعة كل الثورات، على حد تعبيرها.

أضافت في تصريحات صحفية أنه: لا يمكن تغيير نظام شمولي ممتد لعشرات السنين أثر في الناس والمجتمع والثورة مسار طويل من العمل فهي ليست مجرد حدث، وثورة فبراير تحققت كقيمة وما تحتاجه بعد ذلك هو التغيير المجتمعي والفكري الداعم للثورات حتى يتحقق العدل والحياة الاجتماعية العادلة والتداول السلمي على السلطة، وفق قولها.