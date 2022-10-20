مؤسسة النفط تغير عضوين بلجنة إدارة شركة الخليج العربي

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، قرارين منفصلين بتغيير عضوين بلجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

وأفاد بيان نشرته صفحة الشركة على «فيسبوك»، بأن مراسم التسليم والاستلام بين أعضاء لجنة الإدارة السابقين والحاليين جرت اليوم الخميس «في أجواء يسودها المحبة».

تعيين معتوق وكويدير عضوين بلجنة إدارة شركة الخليج العربي

ووفق قرار مؤسسة النفط، رقم 5858 لسنة 2022، جرى تعيين أشرف منصور معتوق بدلاً من فرج احطيبة كعضو لجنة الإدارة للموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل.

ونص القرار الثاني رقم 5817 لسنة 2022، على تعيين عوض محمد فرج كويدير بدلاً من فرج مسعود المشاي كعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي.

– إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط

صنع الله يعيد تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي

وفي 27 سبتمبر 2021، عيّن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، كلاً من فرج مسعود حمد المشاي، وفرج أحمد إحطيبة، وأبوبكر عبدالرحمن بن عامر، وعبد المطلب مصالح آدم، أعضاء بلجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

جاء قرار صنع الله وقتها بعد شهر من إعلان لجنة الإدارة أن «الشركة أصبحت عاجزة تمامًا عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها دون تخصيص الأموال اللازمة لذلك».