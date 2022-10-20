“لتزويره مستندات رسمية”.. النائب العام يأمر بحبس موظف في جامعة الزيتونة

الوطن|رصد

أمرت النيابة العامة الليبية بالحبس الاحتياطي لأحد موظفي جامعة الزيتونة، بعد ثبوت تورطه في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام.

وقالت النيابة إن المتهم الذي يتولى مهمة المراجعة الداخلية وعضوية لجنة العطاءات في الجامعة، اشترك مع آخرين في تنفيذ مشروع الحصول على منافع مادية لا يجيزها القانون؛ بتعمُّده تزوير الحقيقة في المستندات الرسمية، لإظهار تنفيذ الشخص المعنوي المتعاقد معه التزامه بتوريد كتب منهجية للجامعة بمبلغ أربعين ألف دينار.

كما أمرت النيابة جهات إنفاذ القانون، بضبط وإحضار الجناة الغائبين عن الإجراءات.