شاهد في «هنا ليبيا»: أطباء طبرق يستنكرون قرارات «التعليم العالي»

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على وقفة احتجاجية لعدد من الأطباء في طبرق، استنكروا خلالها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية بحرمان حاملي الزمالات الليبية من التدريس وتدريب طلبة الكليات الطبية في المستشفيات التعليمية والجامعية، مطالبين دعم المؤسسات المناط بها إعداد وتدريب الأخصائيين الوطنيين.

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استحداث طرق جراحية للمسالك في طبرق

وأشار البرنامج إلى ورشة العمل الأولى التي احتضنها قسم المسالك البولية بمركز طبرق الطبي لتفتيت حصوات الكلى بالليز، وهي العمليات الأولى من نوعها في المركز.

دورة لبرنامج المساعدات المالية غير المشروطة

وتطرقت الحلقة إلى الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة الليبية للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي، حول برنامج المساعدات المالية غير المشروطة، وذلك من خلال بطاقات الدفع المسبق، حيث استهدف البرنامج تدريب العاملين بالهيئة بفروع درنة وبنغازي والواحات على الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الغذائية من خلال بطاقات الدفع المسبق، التي تمنح المستفيدين حرية شراء السلع الغذائية من خلال المحلات المتعاقد معها.

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