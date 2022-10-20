المنقوش: أشكال العنف ضد «جنسي» انتهاك خطير لحقوق الإنسان

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، في اجتماع افتراضي دولي لوزيرات الخارجية النساء لرفض العنف ضد المرأة على خلفية ما حدث في الآونة الأخيرة مع الإيرانية “مهسا أميني”، بناء على دعوة من نظيرتها الكندية “ميلاني جولي”.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، فإن هذا الحدث النسوي شاركت فيه وزيرات دول كندا وألمانيا وليتوانيا وألبانيا والنرويج وفرنسا وإيسلندا ونيوزيلندا وكوسوفو.

ألقت الوزيرة، كلمة أكدت فيها، أن أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وهي مرفوضة تماما، ويؤثر هذا الأمر سلباً على رفاه المرأة بشكل عام، ويحول دون مشاركة النساء بشكل كامل في المجتمع.

وشددت المنقوش، على ضرورة تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية خاصة أثناء الأزمات والنزاعات وتمكين جهودهن الرامية إلى حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة في بلادهن.

ولفتت إلى أن النساء يواجهن تحديات متعددة عندما يسعين إلى ممارسة حقوقهن الاجتماعية والسياسية والانتخابية.