“ميدل إيست”: تركيا لا تملك الخبرة والمعرفة في مجال صناعة النفط

الوطن|رصد

سلّطت وكالة “ميدل إيست آي”، الضوء على مذكرة التفاهم التركية المُوقّعة مع الحكومة منتهية الولاية، موضحةً طبيعة النفوذ التركي في ليبيا.

وأكّدت الوكالة في تقرير، عدم تحلّي تركيا بالقدرات الكافية التي تجعلها خيارًا مناسبًا في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز؛ حيث إنها ليست من كبار منتجي النفط في العالم، ولا تملك الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة الكافية في صناعة النفط.

واعتبر التقرير أن النفوذ التركي داخل ليبيا، وسيطرة أنقرة على صُنّاع القرار في طرابلس، هما السبب الأبرز لتوقيع الاتفاقية، رغم أنه أو لا يجوز لحكومة الدبيبة توقيع اتفاقات جديدة من شأنها الإضرار باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية.

كما أشار التقرير إلى أن حكومة الدبيبة، يُحظر عليها وفقا للاتفاق السياسي، توقيع ما من شأنه أن يُرتّب على ليبيا التزامات طويلة الأجل، حتى يتم انتخاب حكومة جديدة تتمتع بالشرعية الكاملة والأهلية القانونية لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى.

وأضاف الموقع أن مذكرة التفاهم تمنح أنقرة وضعًا اقتصاديًا مناسبًا، ستكون حريصة للحفاظ عليه، وتنفيذ أي صفقات تبرم مع ليبيا، ولن تتخلى أبدًا عن نفوذها هناك، كلاعب رئيسي يتحكّم في مستقبل ليبيا.