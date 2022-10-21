النائب العام يأمر بحبس عضو لجنة العطاءات في جامعة الزيتونة بـترهونة بتهم الفساد المالي

أمر النائب العام في ليبيا بالحبس الاحتياطي لعضو لجنة العطاءات المُوكولة إليه مهمة المراجعة الداخلية وعضوية في جامعة الزيتونة بـترهونة بتهمة الفساد المالي.

وجاء في بيان لمكتب النائب العام صادر عنه ليل الخميس الجمعة إن التهم لموجه للعضو المذكور تتعلق بتزوير مستندات لصرف مبلغ 40 ألف دينار مخصصة لتوريد كتب للجامعة.

وقال البيان: “بتعمُّده تزوير الحقيقة في المستندات الرسمية لإظهار تنفيذ الشخص المعنوي المتعاقد معه التزامه بتوريد كتب منهجية للجامعة بمبلغ أربعين ألف دينار، مع علم الموظف بانتفاء ذلك؛ للوصول إلى صرف القيمة المالية المترتبة على تنفيذ محل العقد”.

وأضاف البيان أنه “بإثبات الواقع المنسوب إلى المتهم؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمر جهات إنفاذ القانون بضبط وإحضار الجناة الغائبين عن الإجراءات”.