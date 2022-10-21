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دومة: بريطانيا تعادي الاستقرار في ليبيا ولا تحترم قرارات السلطة التشريعية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

هاجم عضو مجلس النواب، مصباح دومة، المملكة المتحدة البريطانية، بسبب معاداتها للاستقرار في ليبيا، وفق تعبيره.

واعتبر دومة في تغريدة عبر “تويتر”، إن بريطانيا لا تحترم قرارات السلطة التشريعية في ليبيا، وتحاول نقل معاناتها الداخلية إلى البلاد.

وقال دومة: “المملكةالمتحدة تعاني في الداخل البريطاني، ورئيسة وزرائها في مهب الريح، وتنقل العدوى إلى ليبيا المريضة من سياساتها المعادية للاستقرار في هذا الوطن، بعدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية بسبب العصيدة اللذيذة”.

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الوطن الليبية

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