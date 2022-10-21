شركة الكهرباء: الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية تدخل على الشبكة الكهربائية خلال أيام

تواصل الشركة العامة للكهرباء، الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية، وفقا لبيان صادر عنها مساء اليوم الخميس.

وأكدت شركة الكهرباء، أن ذلك يأتي حرصا منها على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وذلك من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات الجديدة المنتجة للطاقة الكهربائية.

وأوضحت:” نواصل الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية، التي سوف تدخل على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القريبة القادمة، ومتابعة أعمال تصريف الطاقة المنتجة للمشروع بالربط مع الشبكة العامة”.

ولفت البيان إلى أنه جارِ العمل وبخطوات متسارعة على استكمال باقي وحدات التوليد الثلاثة للمشروع.

الجدير بالذكر، أن المشروع يتكون من أربع وحدات توليد، بقدرة إنتاجية لكل وحدة 185ميجاوات، بإجمالي 740ميجاوت، والتي تنفذها شركة متكا اليونانية.