“مؤسسة النفط” تجري تغييرات في أعضاء إدارة شركة الخليج العربي

الوطن|رصد

أجرت المؤسسة الوطنية للنفط، تغييرا، أمس الخميس، في أعضاء لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط.

وأصدرت المؤسسة قرارين منفصلين، لتغيير عضوين من أعضاء لجنة إدارة الشركة؛ حيث جرى التسليم والاستلام في أجواء ودية، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وتضمّن القرار الأول للمؤسسة تعيين أشرف منصور معتوق، بدلاً من فرج احطيبة، كعضو لجنة الإدارة للموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل، فيما نصّ القرار الآخر على تعيين عوض محمد فرج كويدير، بدلاً من فرج مسعود المشاي، كعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي.