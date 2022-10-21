موقوف يفجر نفسه بقنبلة يدوية أثناء نقله من مزدة إلى غريان

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إقدام موقوف على تفجير نفسه بقنبلة يدوية أثناء نقله من مزدة إلى غريان.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن اثنين من عناصر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة التابعين لمديرية أمن مزدة، أصيبا بجروح، وتوفي موقوف، قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية أثناء نقله إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل غريان.

وأوضح الجهاز أن مكان التفجير كان عند بوابة مدينة الشقيقة، وتم نقل المصابين وهما خالد موسى، وسالم بن لعوب، من قبل فرق الطوارئ بمدينة الشقيقة إلى مستشفى غريان ومستشفى مزدة العام.

وأشار الجهاز في تدوينة لاحقة على “فيسبوك” إلى أنه تم نقل المصابين وإعادة توجيههم إلى مدينة غريان من قبل فريق جهاز الإسعاف والطوارئ الشقيقة.