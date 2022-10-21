أونماخت: الاستقرار الاقتصادي والاستثمار مفاتيح أساسية في طريق السلام والاستقرار في ليبيا

العنوان – طرابلس

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا مِخائيل أونماخت، أن الاستقرار الاقتصادي والاستثمار مفاتيح أساسية في طريق السلام والاستقرار في ليبيا.

عبر أونماخت في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع ” تويتر” خلال حضوره معرض ليبيا للإنشاءات في طرابلس عن سعادته بوجوده في المعرض.

وافتتح معرض ليبيا للإنشاءات بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، بينها وكلاء الشركات الألمانية.

وافتتح الإثنين الماضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة معرض ليبيا الخامس للإنشاءات الذي أقيم في معرض طرابلس الدولي بمشاركة ( 55 ) شركة محلية وأجنبية.

وشاركت في المعرض الذي يهدف إلى عودة مشاريع الإعمار في ليبيا وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي شركات تركية ومصرية وتونسية متخصصة في مجالات الإنشاءات.