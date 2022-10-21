ليبيا الان

اجتماع أمني مشترك لحماية “النهر الصناعي” من الاعتداءات

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد رئيس جهاز الشرطة الزراعية فرع بنغازي، الاستعداد التام لتقديم الدعم والمساندة لجهاز النهر الصناعي، لحماية النهر من الاعتداءات غير الشرعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول، الذي جرى صباح الخميس، بين اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة إزالة الوصلات الغير شرعية، وكتيبة أمن النهر، وجهاز الشرطة الزراعية (بنغازي الكبرى) .

وقرّر الحضور إجراء جولة ميدانية مشتركة، الأسبوع القادم، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمسار الفرعي المُغذي لبنغازي، وتنبيه المخالفين بإزالة الاعتداءات، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم.

الوسوم

#بنغازي الاعتداءات الشرطة الزراعية النهر الصناعي كتيبة أمن النهر ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك