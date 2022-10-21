الدبيبة: أفتخر بالتمرين التعبوي الذي لم يُنفذ منذ 2007

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير دفاعها عبدالحميد الدبيبة، تمرينا لـ30 وحدة عسكرية، بحضور عسكريين أتراك وإيطاليين.

ونشر المكتب الإعلامي للدبيبة، عددا من الصور قائلا إن رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أشرف صباح اليوم الخميس، على التمرين التعبوي “إعصار 1” الذي ينفذه اللواء 53 مشاة مستقل، بحضور رئيس الأركان العامة، وبمشاركة 30 وحدة عسكرية من الجيش الليبي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي حضر التمرين التعبوي الملحقيات العسكرية الإيطالية والتركية والسودانية، إلى جانب رؤساء الأركان التخصصية برئاسة الأركان العامة، ومديرو الإدارات والمكاتب بوزارة الدفاع وعدد من ضباط الجيش.

واستمع الدبيبة إلى شروح تفصيلية حول التمرين من الفريق المختص، وأعطى الإذن بعدها للبدء بتمرين اليوم الأول، وفي كلمة له للمشاركين، شدد على أن الجيش الليبي سيكون دومًا ولاؤه للوطن وليس لقبائل أو مدن أو أفراد، مؤكدا افتخاره بهذا التمرين التعبوي الذي لم يُنفذ منذ 2007، والذي تميز بالإعداد له وتنفيذه على الأسس والقواعدة الصحيحة المعمول بها وبكفاءة عالية المستوى، بحسب قوله.

وعقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعا موسعا ضم كافة القيادات العسكرية المشاركة في التمرين لمناقشة عدد من الموضوعات العسكرية الهامة، وفق البيان.